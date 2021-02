L'Isola dei Famosi pronta al via, Ilary Blasi: «Un ritorno alle radici, allo spirito originario del format»

L’Isola dei Famosi è pronta a partire con Ilary Blasi al timone dopo la lunga gestione di Alessia Marcuzzi. Dopo tanti anni, con l’arrivo di Ilary Blasi, l’Isola dei Famosi farà un cambiamento molto importante: “Un ritorno alle radici, allo spirito originario del format”.

ILARY BLASI PRONTA PER L'ISOLA DEI FAMOSI

Ilary Blasi è pronta per tornare in tv all’Isola dei Famosi: “Sono super felice e carichissima – ha spiegato in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” - Un po’ perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma poi anche per evadere fisicamente e di testa dopo il periodo che abbiamo passato. Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta, tipico del programma, emergerà come grande protagonista”

Sui suoi look non si sbilancia (“Nulla sarà lasciato al caso. Sto facendo ricerca, ma i tempi sono cambiati. Va bene seguire la moda ed essere carine, ma comincio ad avere un’età e ci vogliono dei limiti”) e la lista dei concorrenti è quasi pronta: “Sta venendo bene. Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16”.

