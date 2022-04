Isola dei Famosi, il gesto di Jeremias verso Guendalina non è piaciuto agli utenti

Tra gli isolani che proprio non sembrano andare d’accordo ci sono Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, e Guendalina Tavassi e il pubblico che segue il reality sembra non aver apprezzato un atteggiamento di Jeremias Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset, Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Isola dei Famosi, 'hanno paura del cognome...': cosa afferma Edoardo sul conto dei Rodriguez

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA