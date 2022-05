Isola 2022, perchè Guendalina e Alessandro non sono in studio? Svelato il motivo

Dopo essere tornati in Italia, Alessandro e Guendalina non sono mai stati visti nello studio dove va in onda il programma condotto da Ilary Blasi e dove sono presenti opinionisti e tutti gli eliminati di questa edizione. Come mai? Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress Music: “Funday” from Bensound.com

LEGGI ANCHE.-- Isola dei famosi, dov'era Guendalina Tavassi mentre andava in onda la puntata? Ecco cosa ha fatto

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA