Isola dei famosi la diretta della finale: Jonathan eliminato, Francesca tra i finalisti

Ci siamo su Leggo.it la diretta della puntata dell'condotta davestita di bianco (è il suo abito da sposa) per scoprire chi si aggiudicherà i 100 mila euro in gettoni d'oro.PROVA A COPPIEE' il momento della prima prova a coppie, Alessia si collega con Stefano e i naufraghi: la coppia vincitrice andrà di diritto in finale, la perdente finirà al televoto. Questi i due schieramenti per la "prova labirinto: Nino e Francesca sfideranno Amaurys e Bianca.IN STUDIO ALESSIA MANCINISplendida e abbronzata Alessia Mancini entra in studio sorridente. E' stata una delle naufraghe più coerenti di questa edizione e ha ammesso di non aver mai avuto una strategia, ma di aver voluto accanto a sè solo le persone con cui aveva legato. Poi la Marcuzzi le mostra un video con il suo "Best of" della permanenza sull'Isola. Sopresa del marito Flavio Montrucchio "Avevo qualche dubbio ma tu li hai cancellati tutti. Raramente nella vita sono stato orgoglioso, ma tu mi hai regalato uno di questi momenti: sono orgoglioso di essere tuo marito".CHIUSO TELEVOTOCon il 70% dei voti Jonathan è eliminato, Francesca Cipriani è la quarta finalista insieme ad Amaurys Perez, Bianca Atzei, Nino Formicola.sono i cinque finalisti che hanno raggiunto il Mind (Milano Innovation District), l’area espositiva ex EXPO dove sta sorgendo il nuovo parco milanese dedicato a scienza, innovazione e tecnologia.Qui scopriremo subito chi tra Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani dovrà subito abbandonare il sogno di vittoria ad un passo dalla finale. La Cipriani è amatissima dal pubblico, e Jonathan ha "fatto fuori" la scorsa puntata un osso duro come Alessia Mancini, la sfida è aperta. Non ci resta che aspettare.