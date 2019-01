Martedì 22 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'Isola galleggia su un mare di numeri, come assicura il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, dunque torna a occupare il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset da giovedì 24 gennaio in prima serata. Presentata questa mattina a Milano, la quinta edizione de “ L'Isola dei Famosi ” targata Mediaset (la 14esima in assoluto) sfoggia la conduzione ormai veterana die, come new entry, due opinioniste dalle spalle larghe come, la prima reticente a parlar d'anagrafe, la seconda giuliva nel rimarcar i suoi 68 anni. “Ero in pensione e si stava benissimo, ma qualche pazzo qui mi ha cercato”. E assicura: “Io e Alba non litigheremo”.LEGGI ANCHE >la butta sull'alfabeto: “Io, Alba e Alda siamo le tre A che firmeranno un'edizione divertente. I reality? A me non stancano mai, perché la storia la fanno i concorrenti, e io mi appassiono a loro. Al loro passato, al vissuto che li ha portati sull'Isola, a come si comportano durante l'edizione”.La storia dell'Isola quest'anno prevede una “spia”:, che figura tra in concorrenti ed è tale per tutti gli altri isolani, in realtà è l'inviato. Nel cast, che varierà di puntata in puntata, particolarmente attesi sono Paolo Brosio, Marina La Rosa e le figlie dell'ex calciatore Siniša Mihajlović, Viktorija e Viriginia(“eventuali maschi alfa che le insidieranno, rischieranno le ire del padre”, ammonisce Parietti). Un'altra novità, la presenza di due “Polene” (così chiamate, sarebbero le figure femminili alla prua dei velieri) a puntata, che si giocheranno la permanenza sull'Isola: nella prima puntata sarannoIl tema di quest'anno sarà la. Infatti sull'Isola è stato nascosto un "": chi lo troverà volerà direttamente in finale.A chi gli chiede se, con questa staffetta di reality senza sosta, la tv di oggi sia ferma al palo, ilè lapalissiano: “Siamo una tv commerciale, la scorsa edizione dell'Isola ha fatto il 24% di share, e questi programmi hanno sempre un grosso favore di pubblico. Questo è ciò che chiede il pubblico”. Il dirigente ha spazio anche per una battuta su Adrian, lo show di e con su Adriano Celentano che sembra non aver estasiato le platee: “É un'opera d'arte, andranno in onda tutte e nover le puntate, ed è qualcosa di innovativo, il che smentisce il tema di una proposta fatta di cose vecchie. Quattro milioni e mezzo di spettatori ci soddisfano eccome”.