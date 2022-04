Isola 2022, Silvano dei Cugini di Campagna: «Non ho bestemmiato, assurdo ciò che è successo»

È durato come un battito di ciglia, Silvano Michetti a L'Isola dei Famosi 2022. Il componente de I Cugini di campagna, appena ha messo piede sulla spiaggia dell'Honduras è stato difatti rispedito in italia per aver bestemmiato in diretta, lasciando il suo compagno d'avventura, Nick Luciani, orfano. Il popolo social si era unito a sostegno di Silvano, e le gif con la sua apparizione a Cayo Cochinos hanno fatto il giro del web, ma a nulla è servito. Mediaset ha deciso di squalificare il naufago, o aspirante tale.

Isola dei Famosi 2022, la verità di Silvano Michetti

A parlare subito dopo la decisione della rete era stato il fratello Ivano, sottolineando che Silvano non aveva pronunciato nessuna frase blasfema e dichiarando che aveva intrapreso un'azione legale contro la rete. Ora però a dire la sua verità è stato proprio l'ex concorrente de L'Isola. Ivano ha detto a Nuovo Tv di aver ritirato la querela ma di non aver mai bestemmiato. «Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato, ho 50 anni, una carriera alle spalle e sono un uomo religioso. È veramente assurdo quello che mi è successo».

