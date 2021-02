Isola dei famosi 2021: tutto quello che si deve sapere sul reality condotto da Ilary Blasi

Isola dei Famosi 2021, tutto quello che c'è da sapere sul reality condotto da Ilary Blasi. È uno dei programmi più attesi dopo lo stop della scorsa stagione a causa della Pandemia. Il reality inizierà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip e andrà in onda in prima serata su Canale 5. Al timone, dopo l'addio di Alessia Marcuzzi, la "capitana" Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti. Su Leggo.it tutti gli aggiornamenti.

ISOLA DEI FAMOSI 2021 QUANDO INIZIA

Dopo un anno di stop l'Isola dei famosi 2021 è pronta a tornare in tv. Si parte lunedì 8 marzo 2021, in prima serata su Canale 5, una settimana dopo la finale del Grande Fratello Vip. Anche in questo caso ci sarà un doppio appuntamento: il lunedì e il giovedì.

ISOLA DEI FAMOSI 2021 LA CONDUTTRICE ILARY BLASI

Cambio di guardia alla conduzione dopo Alessia Marcuzzi arriva Ilary Blasi. La "Capitana" torna in tv dopo lo sfortunato "Eurogames". La conduttrice è stata acclamata più volte dal pubblico social sia nell'edizione della Marcuzzi (2019 NDR.), sia per questa edizione del Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini per il suo modo schietto di parlare con i concorrenti.

ISOLA DEI FAMOSI 2021: L'INVIATO

Alvin, inviato storico dell'Isola dei famosi non ci sarà. «Per come sono fatto e per garantire a me stesso il continuo entusiasmo che mi contraddistingue, è arrivato il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino», ha scritto in un post. Ma chi prenderà il suo posto? Sono tantissimi i nomi circolati in queste settimane, da Tommaso Zorzi (molto amato da Mediaset, ma mancano i tempi tecnici visto che è ancore all'interno della casa del grande Fratello Vip ndr) a Teo Mammuccari a Aurora Ramazzotti, ma sembrerebbe prendere sempre più piede l'ipotesi Eleonoire Casalegno. Nulla ancora di deciso, tutto può cambiare. Ma come al solito l'inviato, anche in questa edizione dell'Isola dei Famosi 2021 ha un ruolo chiaro

Il cast in un reality è sempre importante. Nel caso dell'Isola dei famosi ancora di più. I nomi dei naufraghi sono è ancora in via di definizione, ma ce ne sono alcuni confermati che andrebbero a comporre il cast di questa nuova edizione. Al momento sembrano essere confermati Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne, modello di origini indio-brasiliane Akash Kumar, Francesca Lodo, Vera Gemma e Angela Melillo. Gilles Rocca sembrerebbe invece essere saltato all'ultimo minuto per motivi personali. Nulla da fare per Amedeo Goria, il giornalista pare abbia declinato l'offerta. Sembrerebbe essere sfumata anche l'ipotesi Asia Argento. Tra i provinati lo scorso anno anche Geo From Hell, il vincitore di Top DJ , che aveva raccontato proprio a Leggo il suo provino «E' stato super divertente fare il provino per l'Isola...anzi sono pazzeschi! Sono stati super gentili, mi hanno fatto addirittura piangere»

ISOLA DEI FAMOSI 2021 DOVE SI SVOLGE

Nonostante le ipotesi paventate in quest'ultimo anno la location è sempre la stessa. L'isola dei famosi 2021 si svolgerà come sempre in Honduras. Inizialmente si era parlato di spostare il reality in Spagna a causa della Pandemia, ma proprio per questo alla fine si è stabilito che era meglio restare in un posto che si conosce già con la macchina già ben oliata, senza bisogno di fare nuovi sopralluoghi.

ISOLA DEI FAMOSI 2021: GLI OPINIONISTI

Un capitolo a parte per chi siederà in studio a commentare le avventure dei naufraghi. Acclamato a furor di popolo c'è Tommaso Zorzi ( che secondo TVBlog dovrebbe essere il nuovo opinionista di Grande Fratello Vip 6 ndr.), che potrebbe affiancare Iva Zanicchi. Tra i nomi papabili circolati in questi giorni anche quello di Alessandra Mussolini.

