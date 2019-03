Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez contro Aaron Nielsen: «Fai schifo, questo non è giocare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ un’particolarmente turbolenta e nell’edizione di quest’anno del reality seguito in diretta da Leggo.it , soprattutto a seguito dello sbarco di Soleil Sorgè e, non sono mancati scontri e duri faccia a faccia.Di solito è Soleil a essere sotto il fuoco di fila dei colleghi naufraghi, mentre stavolta è toccato a Jeremias Riodriguez che si è scagliato contro il tranquillo Aaron Nielsen. Durante uno discussione infatti Aaron ha svelato che mentre erano impegnati a lavorare alla macchina del riso, avrebbe sentito Jeremias minacciare Luca Vismara, promettendogli di concludere la discussione con un faccia a faccia a Milano una volta usciti dal gioco.Jeremias è andato tutte le furie, negando di aver mai proferito parole così gravi all’indirizzo del collega naufrago. Alla calma di Aaron si è opposta la furia del piccolo di casa Rodriguez che ha concluso con un “Fai davvero schifo se ti sei inventato una cosa così, è un’accusa molto grave. Questo non è giocare, non ho paura di nessuno".