di Ida Di Grazia

riesce a salvarsi dalla nomination che ha visto l'eliminazione dima non dalla lingua biforcuta di. Durante ladella seconda puntata che abbiamo seguito su Leggo.it , l'opinionista si è inspiegabilmente accanita contro Demetra e la sua "bellezza sfiorita".mette in contattocon il compagno che dallo studio ha solo parole d'amore per lei: « Divertiti. Ridi, devi ridere. Ti amo e ti aspetto». Allaperò le parole del suo compagno non piacciono e ci va giù duro: «questo è il caso di quando un uomo non capisce una mazza. T’ha detto “divertiti”, non puoi divertirti lì sull'isola. Demetra tu stai combattendo con te stessa, con i tuoi 50 anni, con, devi solo fare i conti con te stessa». Gelo in studio. Dopo aver superato la nomination Alda rincara la dose: «non sta bene, guarda alla sua bellezza passata,Taylor si meritava di rimanere e combattere contro i suoi fantasmi. Demetra, invece, doveva tornare perchè non sta bene».