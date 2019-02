Isola, caos in diretta. Alvin furioso sbotta contro i naufraghi: «Non è possibile continuare così». La regia stacca l'inquadratura

Ultimo aggiornamento: 28 Febbraio, 00:12

Nel corso della settima puntata dell'Isola dei Famosi, si è verificato un momento di forte imbarazzo nel corso della prova ricompensa. L'inviato spiega ai naufraghi le regole del gioco, ma nessuno capisce cosa fare. ENessuno infatti ascolterebbe Alvin che è costretto perfino a mimare il gioco per far capire ai concorrenti cosa devono fare.e continuano a spostarsi non mantenendo la posizione corretta. La spiegazione della prova dura talmente tanto chesi siede in terra e chiede ad Alvin di accelerare i tempi.Ma per il povero inviato è tutto inutile. Nonostante si sgoli nessuno lo ascolta e alla fine: «Non è possibile, i miei figli mi ascoltano di più. Siamo in diretta, ci sono dei tempi». E poi rivolto a Paolo Brosio: «Devi stare al tuo posto». Ma niente da fare, anche a fine prova ognuno continua a fare come vuole. La regia stacca l'inquadratura e torna in studio, maE la serata è ancora lunga.