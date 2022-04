Isola 2022, guai per la Tribù dei Tibùron. Provvedimento in arrivo: «Ha violato le regole»

Dopo l'eliminazione dal reality di Silvano Michetti de I Cugini di Campagna, ecco che la produzione è pronta a punire ancora i naufraghi. Un nuovo provvedimento disciplinare che colpirà alcuni concorrenti dell'Isola de Famosi 2022. A una settimana dal «bestemmia-gate», i naufraghi su Playa Accoppiada sono pronti a vivere un'altra punizione. Ma non tutti.

Estefania infrange la regola del silenzio e lo spirito dell’Isola interviene con un provvedimento per la sua Tribù. Come la prenderanno i suoi compagni? #Isola 🏝 pic.twitter.com/dLd66KlQAh — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 13, 2022

La decisione della produzione è arrivata in seguito alla violazione della regola secondo cui i due gruppi su Playa Accopiada non avrebbero dovuto parlarsi per un certo lasso di tempo, tra un rintocco e l'altro della campana. «Se un naufrago infrange la regola, la punizione ricade su tutto il gruppo» era l'avvertimento che ha comportato le sue conseguenze quando Estefania ha risposto involontariamente alle provocazioni di Guendalina Tavassi.

Nella notte di Cayo Cochinos i naufraghi iniziano un gioco fatto di provocazioni davvero pericoloso. La Tribù dei Tiburon e la Tribù dei Cucaracha iniziano a punzecchiarsi senza rivolgersi direttamente la parola. Ma alla fine Estefania cede alle provocazioni di Guendalina e risponde. Un comportamento che non è sfuggito alla produzione e al pubblico dell'Isola dei Famosi e che adesso porterà a delle conseguenze per tutto il gruppo dei Tiburon.

IL PROVVEDIMENTO

Nel video in onda nel day time è stato mostrato il momento dell'annuncio del provvedimento della produzione. Ai due gruppi dei Tiburon e dei Cucaracha era stato fatto divieto di parlarsi, ma Estefania, avvicinandosi a Guendalina avrebbe violato la regola decretando la punizione del suo gruppo, quello dei Tiburon.

La conseguenza? Fuoco spento per 24 ore. «Come ti è saltato in mente di fare una cosa del genere?» ha chiesto Ilona Staller alla compagna che, dopo aver negato, ha chiesto scusa a tutti. Una punizione vista di malumore da tutti i naufraghi che dovranno tornare a vivere senza il preziosissimo aiuto del fuoco: fonte di riscaldamento nelle notti onduregne, ma anche di cibo; visto che i naufraghi avevano accolto con molto piacere l'abitudine di cucinarsi il riso e i pesci pescati.

Quel che è fatto, è fatto. Ma sicuramente il comportamento di Estefania porterà degli strascichi all'interno del gruppo.

