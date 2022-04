Isola dei Famosi, salta la puntata del giovedì. Ecco perché e quando tornerà in onda

Nessuna paura per i fan dell'Isola dei Famosi 2022, il reality condotto da Ilary Blasi si ferma solo per una questione di "affollamento" in Honduras. Giovedì 21 aprile parte su Telecinco la nuova edizione di Supervivientes, quindi per lasciare spazio ai colleghi spagnoli, l'Isola tornerà il 25 aprile. Ma le sorprese non finiscono qui.

La prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2022 andrà in onda direttamente lunedì 25 aprile. L'annuncio arriva durante la diretta della puntata di lunedì 18 aprile da Ilary Blasi: «Giovedì prossimo non ci saremo perchè parte Supervivientes su Telecinco».

Non è la prima volta che l'Isola italiana lascia spazio alla versione spagnola. Inizialmente si era parlato di registrare, o comunque mandare in differita, la puntata italiana del giovedì per lasciare spazio alla diretta dei cugini spagnoli, invece si è optato per la cancellazione della puntata.

Giovedì su canale 5 andrà in onda il film "Un figlio di nome Erasmus". Al momento non c'è nessuna ufficilità ma stando ai rumors, grazie agli ottimi ascolti l'Isola avra un solo appuntamento settimanale, quello del lunedì e inoltre, stando a quanto anticipato da TvBlog, dovrebbe prolungarsi per altre cinque settimane, con la finale spostata dal 27 maggio al 27 giugno.

