Isola, Melandri e quelle strane parole sulla moglie: «Aveva dei problemi e io non volevo tornare a casa»

Isola 2022, Melandri e quelle strane parole sulla moglie: «Aveva dei problemi e io non volevo tornare a casa». Sposati da sedici anni, l'ex campione della moto GP e la moglie Manuela Raffaetà, non hanno mai nascosto la loro crisi, ormai superata. Ma il racconto di Melandri durante la diretta della terza puntata non è piaciuto molto sui social.

Leggi anche > Isola 2022: Floriana vuole abbandonare il gioco, Ilary Blasi delusa: «Da te non me l'aspettavo»

Sposati dal 2005 Marco Melandri e la moglie Manuela Raffaetà, che insieme hanno una figlia, per un certo periodo di tempo sono stati separati, e Melandri ha frequentato un'altra donna.

Durante la diretta di Lunedì sera, Marco ha raccontato quanto sia stata fondamentale la moglie per la loro riappacificazione, ma poi sembra dare proprio a lei tutte le colpe della loro rottura: «Tutto è iniziato perchè Emanuela aveva dei problemi. Stiamo insieme da 16 anni, abbiamo avuto un momento difficile come credo tutte le coppie: ci siamo lasciati per quasi un anno. Io ho iniziato ad avere attacchi di panico mentre guidavo. Non volevo tornare a casa, così perdevo sempre più tempo nei parcheggi. Lì ho capito la necessità di staccarmi».

Marco decide quindi di separarsi dalla moglie e andare via di casa: «In quel periodo mia figlia non era più brillante come prima, non era la stessa», nel frattempo Marco inizia a frequentare un'altra donna, di cui però non fa l nome per tutelarla: «Poi sai - prosegue - gli uomini si fanno prendere dagli istinti più facilmente. Ci tengo a dire che io sono andato via e poi ho iniziato un'altra storia. Quando sono rientrato a casa avevo comunque un'altra storia e non era rispettoso per nessuno. Ho dato un taglio netto, Ho deciso di interrompere la relazione, anche per lei: non potevo darle ciò che si meritava, mi veniva da prendermi le colpe per i malesseri altri. La famiglia è tutto per me»

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 08:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA