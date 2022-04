Isola 2022, malore in diretta per Nicolas Vaporidis. Paura su twitter «Aiutatelo». Dopo aver lottato strenuamente durante la prova del girarrosto durante la settima puntata, l'attore ha avuto un mancamento e ha dovuto abbandonare per un po' la Palapa.

Leggi anche > Isola 2022, Floriana attacca il programma: «Clip ad hoc». Luxuria la zittisce: «Sei una rosicona»

Nicolas Vaporidis si è sentito male durante la diretta di lunedì dopo aver sostenuto la prova del Girarrosto contro Roger. Entrambi i naufraghi dovevano resistere appesi ad un marchingegno rotante, una delle prove storiche dell'Isole.

Entrambi hanno resistito a lungo, a cedere però è stato Nicolas che al termine della prova ha un mancamento e si accascia a terra. La testa gli gira troppo forte, non riesce a riprendersi, gli autori lo portano in infermeria per accertarsi delle condizioni fisiche. La mancanza di cibo e la durissima prova sono una combo killer.

La puntata prosegue senza di lui, Nicolas rientra in Palapa durante le nomination, dice di stare bene ma ha ancora lo sguardo stravolto e confuso tanto che su twitter si allarmano tutti «Aiutatelo, non sta bene», scrivono gli utenti preoccupati.

Al termine della puntata è lo stesso Vaporidis che vuole rassicurare tutti, la sua famiglia in particolare, sulle sue condizioni «Tranquilli, sto bene, mamma non ti preuccupare è tutto a posto». Purtroppo per l'attore le brutte sorprese non sono terminate perchè finisce in nomination con Gustavo e Nick.

Ma fatelo alzare da lì che non sta bene per nulla. Per me stanno facendo una forzatura. #nicolas #vaporidis #isola — 🟡 Tiziana sulla Luna 🤺 (@tizianasullalun) April 11, 2022

Nicolas non sta bene x niente forse doveva ancora stare sotto osservazione con un medico a stomaco vuoto la forza centrifuga, a testa in giù lo ha completamente messo ko#isola — VALE (@VALE70942077) April 11, 2022

Nicolas non sta bene per niente...quest'anno fanno le prove killer #Isola — La scimmia con gli occhiali🎸 (@TrashQueen__) April 11, 2022

comunque povero Nicolas, è stato tenuto sotto osservazione per essersi sentito male durante la prova, entrato in palapa confusissimo e oltretutto si sente dire di essere in nomination #isola — •den⚡️| 🤍💜 (@Obvsessmaljk) April 11, 2022

Io sono preoccupata per Nicolas

Non posso andare a dormire se prima non so come sta #isola

Non mi possono lasciare così — sofifazenda quella che ascolta i lunatici 😌 ♥️🌙 (@SofiJ92355575) April 11, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA