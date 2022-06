Isola 2022, Luca Daffrè e la frecciatina a Lory Del Santo: «Senza di lei è un'altra isola»

La finalissima dell'Isola dei Famosi 2022 è sempre più vicina e su Cayo Cochinos si torna a parlare dell'eliminazione a sopresa di una delle favorite per la vittoria finale: Lory Del Santo. Alcuni naufraghi sono davvero molto contenti dell'eliminazione dell'ex modella e showgirl italiana. Fra tutti Luca Daffrè è quello più entusiasta e alle telecamere honduregne lancia una frecciatina all'ex naufraga dichiarando: «Senza Lory Del Santo stiamo vivendo una nuova isola».

Nel daytime de L'Isola dei Famosi, Lory Del Santo è finita ancora una volta nel mirino dei naufraghi. Tra tutti Luca Daffrè che, parlando con Gennaro Auletto, ha commentato sia la riappacificazione tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis che l'assenza in Honduras della compagna di Marco Cucolo: «Penso che questa Playa sia molto piccola con poche risorse, ma che la stiamo facendo diventare casa piano piano. Dobbiamo solo abituarci. Alla fine dobbiamo convivere qua per due/tre settimane quindi facciamocela andare bene. Adesso capiamo meglio come muoverci. Lasciamo alla natura quello che è della natura. Hanno fatto un bel lavoro di squadra Nick e Nicolas. Sono stati tutti e due intelligenti a chiarire dopo quello che è successo“.

Poi arriva la frecciatina al veleno per Lory Del Santo: «Secondo me, senza la presenza di Lory stiamo vivendo un'altra isola. Io mai mi son svegliato e ho sentito questa serenità nell'aria. C'è una bellissima atmosfera in questa giornata. Nuova vita, nuova atmosfera. C'è meno tensione. Non c'è zizzania. Partivano tutte da lì le discussioni. Non si sta discutendo la donna che è, ma i suoi comportamenti all'interno del gioco. Adesso che non c'è, si vive meglio. Almeno per ora, poi non si sa mai».

