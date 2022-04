Isola 2022, lite furiosa fra Edoardo e Guendalina: «Chiamate la produzione, voglio tornare a Roma»

All’Isola dei Famosi di Ilary Blasi scoppia una furiosa lite fra Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo. I due sono sbarcati in Honduras a reality in corso e partecipano come coppia ma, come accade a volte in famiglia, gli scontri non mancano.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposano: tutto quello che c'è da sapere

I concorrenti dell'Isola dei Famosi (Foto ufficio stampa Mediaset)

Isola 2022, scoppia la lite fra Guendalina ed Edoardo Tavassi

Appena sbarcati sull’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo hanno avvertito conduttrice e telespettatori di avere un rapporto particolare, fatto di frequenti liti e punzecchiature reciproche che però si risolvono sempre in breve tempo. Un esempio è stato dato nell’ultimo daytime del programma, dove Guenda ha criticato il fratello perché ritenuto “pigro”, scatenando la sua furia.

Guendalina Tavassi (Foto ufficio stampa Mediaset)

Edoardo infatti, dopo lo scontro, si è sfogato in un confessionale: «Lei – ha speigato - Ha un modo di dire le cose a volte che mi fa rosicare. Ciao Guenda... Roma. Voglio tornare adesso a Roma, chiamate la produzione! Guendalina, a me non mi va di sentire stronzat*. Io sento stronzat* e respiro, le sento e respiro. Poi esplodo. Non voglio sentirle! (…) Io sono conglion*, fallito, lo sfigat*. Invece lei… Pare che i figli ce li ha solo lei, che nessuno la aiuta, che poverella… Alla fine mia sorella è mia sorella, le voglio bene ma non è mia moglie. Mica ci vivo con mia sorella».

Edoardo Tavassi (Foto ufficio stampa Mediaset)

I toni si sono poi abbassati ed Edoardo Tavassi è tornato in confessionale per ribadire che il rapporto con la sorella è fatto così, anche nella vita di tutti i giorni, tra liti improvvise e immediate riappacificazioni…

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA