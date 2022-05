Isola 2022, Laura Maddaloni contro Vladimir «E' colpa tua se mi hanno eliminato». Luxuria la gela «Hai fatto tutto tu». La moglie di Clemente Russo - eliminato durante la puntata di lunedì 16 maggio - ha raggiunto Ilary Blasi in studio dopo aver perso il televoto della scorsa puntata con percentuali bulgare.

Laura Maddaloni è stata sicuramente una delle protagoniste di questa edizione dell'Isola dei Famosi. La sportiva, che non si è mai tirata indietro e ci ha sempre messo la faccia in ogni discussione, però è stata spesso accusata di essere eccessivamente aggressiva negli atteggiamenti e anche di aver fatto troppa strategia.

In alcune prove, infatti, si è poi scoperto che Laura ha cercato di "truccarle" pur di vincere. «Non sono arrivata sull’Isola con una strategia - ha spiegato Laura in studio - Se così fosse, sarei stata zitta e non mi sarei esposta. Ci tengo a dire che sono una donna forte ma l’aggressività è altro». E sul marito eliminato durante la diretta del 16 maggio commenta: «Sono contenta che Clementi torni, perchè credo abbia subito la mia scia, lui in realtà è un buono».

Vladimir Luxuria ha provato a stuzzicarla «Se è vero che eri così forte, perchè sei stata eliminata con percentuali bulgare?», ma Laura non si scompone, anzi sembrava non aspettasse altro: «Questo me lo devi dire tu. Io ti ho sempre stimata, pensavo che la tua partecipazione sarebbe stato per me un valore aggiunto, forse ci tenevo troppo a piacerti. Tu qui hai un ruolo è ovvio che se dici qualcosa vale. A te che hai sempre combattuto contro l'ignoranza della gente che ti criticavano per l’apparenza. Tu hai fatto lo stesso con me, forse hai dimenticato tutto, Tu non sai niente di me».

Luxuria non ci sta e ribatte con piglio deciso: «Non è vero, all'inizio mi sembravi schietta, poi io non ho fatto niente, hai fatto tutto tu. Per me tu sei stata una grande campionessa, una grande madre, ma come naufraga non mi sei piaciuta.Anche se io non avessi detto niente la gente ti avrebbe mandata fuori comunque, fidati. Poi sì per me sei stata aggressiva che ti devo dire!»

