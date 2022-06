Isola 2022, la «sorpresa» per Edoardo Tavassi: in Honduras arriva la sua ex fidanzata?

Edoardo Tavassi è sicuramente uno dei naufraghi più amati dell'Isola dei Famosi 2022. La sua simpatia ha travolto tutti e in poco tempo, il fratello di Guendalina Tavassi, ha conquistato il pubblico ma anche i naufraghi di Cayo Cochinos che lo reputano un amico. E nelle ultime ore si è fatto spazio un gossip che vedrebbe l'arrivo sull'Isola di una sua ex fidanzata.

Leggi anche > Isola 2022, liti e insulti tra i naufraghi: scoppia la bufera. Ecco cosa è successo

Sembra proprio che Ilary Blasi abbia svolto il provino ad Angelica Livraghi, ex fidanzata del naufrago, che il passato è stata anche una ex concorrente del Grande Fratello, insieme proprio alla sorella di Edoardo. Un modo per cercare, ancora una volta, di rompere gli equilibri che si sono creati in Honduras, dove Edoardo Tavassi fin da subito ha cercato l'amore. l flirt con Mercedesz Henger ed Estefania Bernal, però, non sono andati a buon fine e Ilary per aggiungere un po' di pepe al programma sembra intenzionata a far naufragare sull'Isola dei Famosi anche Angelica.

Mentre si vocifera che Edoardo stia mentendo e viva ancora con la sua ex fidanzata Lucia, un’altra storica ex ha fatto il provino per il reality show di Canale5. Stiamo parlando di Angelica Livraghi, volto dell’undicesima edizione del Grande Fratello dove conobbe Guendalina Tavassi. Ed è proprio Angelica a rivelare alle pagine di Mio di essere stata contattata dalla Blasi, che l’ha tuttavia lasciata in panchina preferendole altre candidate.

Un vero peccato e proprio peccato se si pensa che Livraghi non solo ha avuto un breve affaire amoroso con Edoardo Tavassi, ma non ha neppure un rapporto perfetto con Guendalina, dato che le due hanno spesso e volentieri litigato all'interno e fuori dalla casa più spiata d'Italia. L’ingresso di Angelica in qualità di naufraga, dunque, avrebbe senza dubbio portato un po’ di pepe tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi. Ma sicuramente i produttori e Ilary avranno in serbo carte altrettanto perfide da giocarsi per tenere il pubblico incollato allo schermo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Giugno 2022, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA