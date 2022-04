Isola 2022, Jeremias contro i fratelli Tavassi: «Fate schifo»

Nonostante i nubifragi che stanno colpendo l'Isola dei Famosi, ecco che Playa Accoppiada si infiamma. E protagonisti dello scontro acceso sono quelli che non ti aspetti. I fratelli Tavassi, fin da subito accolti da tutti con grande gioia per la loro innata simpatia, e Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen che, finora, si era schierato solo contro Lory Del Santo.

A poche ore dalla puntata di lunedì 11 aprile, a rischio per via di un forte nubifragio, scoppia la lite dai toni molto accesi. Le coppie, questa sera, scoppieranno e tutti i naufraghi inizieranno a gareggiare come singoli concorrenti. Ma in queste ore i naufraghi stanno assistendo a un vero e proprio scontro tra coppie.

Tra Guendalina e i Rodriguez scoppia una discussione, questa volta è la ricerca di provviste a scaldare gli animi. Il resto del gruppo si divide a supporto dei due Naufraghi, e voi da che parte state? #Isola pic.twitter.com/UJgQIy3tQa — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 11, 2022

La scintilla si è accesa per via di alcuni cocchi trovati da Guendalina e messi a disposizione del gruppo, che però non hanno convinto Jeremias e il papà Gustavo, convinti che la sua fosse solo una strategia per farsi vedere nello show.



Guendalina ed Estefania hanno trovato e portato su Playa Accopiada alcuni cocchi da condividere con il resto dei naufraghi. Un bottino che però non ha convinto Jeremias Rodriguez, il quale crede che la Tavassi lo abbia fatto non per aiutare i compagni ma perché ripresa dalle telecamere. A farglielo pensare anche una sua frase: «Potevo anche mangiarmeli da sola».

Guendalina ha però spiegato che il suo gesto era senza secondi fini e un grazie sarebbe stato apprezzato. «Mi sto ricredendo su di loro, avevo trovato due persone meravigliose e generose, invece adesso hanno una faccia da cavolo, neri e arrabbiati. La mia pazienza sta svanendo, tra poco ci sarà l'uragano Guendalina», ha poi aggiunto commentando il loro comportamento. «Giocate a litigare», ha detto Gustavo riferendosi ai fratelli Tavassi.

La discussione è poi degenerata in un confronto tra Edoardo e Jeremias. «Hai fatto l'amico, poi sono tre giorni che non mi parli», ha detto il fratello di Guendalina, non capendo per quale motivo ci sia stato un allontanamento nel loro rapporto. «Ti rode il c**o perché parlo con Nicolas», ha continuato Edoardo.

«Ma chi ti conosce, cosa dici, non mi toccare», ha replicato Jeremias visibilmente infastidito. E ha poi aggiunto: «Non mi piace la gente che parla male di tutti come fate voi. Litigate e fate schifo, solo di soldi e reality che volete fare parlate».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 20:13

