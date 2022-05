Isola 2022, Guendalina e Alessandro assenti in studio, monta la polemica «Non è giusto». Due dei naufraghi più forti di questa edizione, hanno deciso di abbandonare il gioco e di non proseguire fino alla finale del 27 giugno. Il pubblico li aspettava come ospiti in studio durante la puntata di lunedì 30 maggio.

Dopo la notizia del prolungamento dell'Isola dei Famosi al 27 giugno alcuni naufraghi hanno scelto di non proseguire il gioco. Tra loro Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, la prima per motivi di famiglia, il secondo per proseguire gli esami all'università.

Una cosa simile è accaduta anche al Grande Fratello Vip quando è stato annunciato il prolungamento e i Vip che hanno deciso di non proseguire il gioco sono stati ospitati regolarmente in studio. Ma allora che fine hanno fatto Guendalina, Alessandro, Blind e Licia Nunez?

«Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma - ha spiegato in un'intervista Fanpage Guendalina Tavassi - Quando l’Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via. Chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo».

Sui social però monta la polemica, in tantissimi vogliono vedere i loro beniamini in studio perchè non hanno abbandonato il gioco come Jeremias, ma sono stati messi davanti a una scelta e chiedono a gran voce di vederli.

Lunedì 30 Maggio 2022

