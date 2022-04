Isola 2022, Floriana attacca il programma: «Clip ad hoc». Luxuria la zittisce: «Sei una rosicona»

Isola 2022, da Floriana accuse forti contro il programma: «Clip ad hoc». Luxuria la zittisce: «Sei una rosicona». Durante la diretta della settima puntata, la Secondi si è scagliata contro la produzione rea di confezionare delle immagine per favorire alcuni naufraghi e sfavorirne altri.

«Questo programma non è in diretta 24 ore su 24, viene montato in un modo che non è», lancia accuse pesantissime Floriana Secondi durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2022.

«Io sono figlia del reality, vengo da un reality che non posso nominare - prosegue Floriana - ma questi pezzi sono montati in modo che io sembro una pazza. Io non ce l'ho con il gruppo, avevo un'idea diversa di reality. Io ho visto delle cose che non mi piacciono».

Floriana è finita nuovamente in nomination, questa volta in coppia con Clemente e non l'ha presa benissimo. Sia la Blasi che gli opinionisti cercano di farle capire che forse è il caso di abbassare i torni , ma Floriana non ci sta, e allora a zittirla ci pensa Vladimir Luxuria.

Vladimir le chiede ironicamente se prima avesse mai visto qualche puntata dell'Isola dei famosi, la Secondi dice di no, Luxuria la stuzzica: «Ah ecco perchè allora non hai mai visto che ci sono le nomination. Floriana non fare la rosicona, sei più un castoro che una naufraga».

