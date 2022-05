Isola 2022, diretta 6 maggio: questa sera arrivano Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli

Tre nuove concorrenti faranno il loro ingresso questa sera durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2022 che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli, le Conquistadoras, avranno il compito non solo di conquistare l’Isola ma anche il cuore di Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni.

Guendalina Tavassi sarà la protagonista di una sorpresa della quattordicesima puntata dell'Isola dei Famosi. Potrà, infatti, riabbracciare il suo fidanzato Federico, detto “Cuore”, ma per farlo dovrà affrontare un “sacrificio”. È arrivato il momento della resa dei conti e del confronto finale tra Roger Balduino, Beatriz Marino ed Estefania Bernal. Quali saranno i sentimenti del modello dopo l’arrivo dell’ex fidanzata e i giorni di lontananza con Estefania? Cosa farà una volta posto di fronte alle due donne?

Uno tra Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 9 maggio.

