Isola 2022, Cristina Plevani contro Floriana Secondi: «Ci vuole più leggerezza». Ilary nera: «Fai il circo»

Isola 2022, Cristina Plevani contro Floriana Secondi: «Ci vuole più leggerezza». Ex vincitrici a confronto, anche se via social. La trionfatrice del primo Grande Fratello su Twitter condanna l'atteggiamento della Secondi, durante la diretta di lunedì sera, incapace di prendere in modo pacato le nomination.

Tutte le volte che Floriana Secondi finisce in nomination succede un dramma. La prima volta, in coppia con Zequila ha minacciato di andare via, questa volta, in coppia con Clemente Russo.

Durante la diretta di lunedì 11 aprile Floriana si è scagliata contro il programma sottolineando che il suo problema non è la nomination ma tutto il contorno. Per la Secondi il montaggio che fa il programma mette in evidenza solo il suo lato peggiore nascondendo tutto il resto.

Per Ilary Blasi &Co, invece il problema è che Floriana non accetta di essere votata. «Io difendo te - dice la Blasi cercando di farla ragionare - ma devo anche dire le cose come stanno. Carmen ad esempio ha spiegato bene che la nomination era verso Clemente e non verso di te, così come il fatto che lei ha fatto 4 nomination e non si è mai messa a fare il circo».

Su twitter in tantissimi hanno condannato l'attegggiamento aggressico della Secondi e su tutti spicca quello di Cristina Plevani, storiaca vincitrice del primo Grande Fratello che commenta così: «Pensavo che la prendesse con più leggerezza. Bisognerebbe prenderla per quello che è, una vacanza pagata che mal che ti vada ti eliminano.»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 22:43

