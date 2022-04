Isola 2022, retroscena sulla coppia Lory Del Santo e Marco Cuocolo: «Molto diversi nel privato…»

All’Isola dei famosi Lory Del Santo è tornata come concorrente naufraga dopo diversi anni dalla sua prima partecipazione, stavolta assieme al fidanzato Marco Cucolo. Fra i due la parte forte sembra essere Lory, ma pare che nella vita reale le cose non stiano esattamente nello stesso modo.

Lory Del Santo, Marco Cuculo e Alvin (Foto: ufficio stampa Mediaset)

Isola 2022, il retroscena sulla coppia Lory Del Santo e Marco Cucolo

All’Isola dei Famosi nella coppia formata da Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, a primeggiare sembra sia l’attrice e showgirl. Lory spesso bacchetta Marco e durante la diretta lo fa parlare poco a meno che non ripeta quello che dice lei. La Del Santo sembra quindi la parte forte della relazione, ma stando alla suocera le cose nella vita di tutti i giorni non vanno proprio così. Secondo la signora Lina, mamma di Marco, infatti i rapporti non sarebbero proprio quelli: «Nel privato – ha spiegato al settimanale “Nuovo” - la coppia è molto diversa. In pubblico si punzecchiano e Lory lo fa sembrare un bambolotto. Ma nella vita quotidiana tra loro c’è una grande intesa. Sono una coppia consolidata. Né lei, né mio figlio si sarebbero trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona».

I concorrenti dell'Isola dei Famosi (Foto: ufficio stampa Mediaset)

