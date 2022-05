Isola 2022, Carmen Di Pietro una furia contro la capanna di Alessandro e Maria Laura: «Spacco tutto»

La produzione dell’Isola ha pensato bene di mandare un messaggio speciale agli isolani in cui ha comunicato di voler far demolire la capanna dell'amore: il compito è spettato a Carmen Di PIetro che non ci ha pensato due volte Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset, Music: "Funday" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 14:10

