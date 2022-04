Isola 2022, polemiche per la bestemmia: la decisione di Mediaset

di Niccolò Dainelli

I Cugini di Campagna sbarcano sull'Isola dei Famosi 2022 ed è subito polemica. Dopo la bufera nata dal caso della presunta bestemmia pronunciata da Silvano Michetti una volta sbarcato su Playa Accoppiada, Mediaset è intervenuta per mettere il punto definitivo sulla questione e chiudere i discorsi.

La quinta puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 4 aprile, ha riservato tantissime emozioni: i naufraghi si stanno ambientando sempre di più nel loro nuovo habitat e, ovviamente, anche i disaccordi e le alleanze sono sempre più intense.

Ma come, purtroppo, capita sempre più frequentemente nel corso dei reality show, ecco puntuale il «bestemmiagate». Questa volta a finire nell'occhio ciclone delle polemiche è stato Silvano Michetti de I Cugini di Campagna, accusato di aver bestemmiato proprio al suo approdo sull'isola.

Dopo essersi lanciato dall’elicottero ed aver raggiunto la riva insieme al suo amico Nick Luciani, si sarebbe lasciato andare ad un’espressione blasfema al microfono di Alvin. Almeno questo è ciò che molti utenti sui social hanno sostenuto durante la diretta e continuano a sostenere, con video eloquenti che non lasciano spazio al dubbio.

Mentre ci si chiede quale sarà la decisione di Mediaset al riguardo e se nella prossima puntata ci saranno ulteriori sviluppi, pare che l’azienda abbia già deciso la condotta da adottare.

Come succede sempre in queste situazioni, la produzione deve valutare bene cosa sia effettivamente accaduto per prendere qualsiasi decisione. Alcuni utenti su Twitter hanno notato però che, a quanto pare, Mediaset avrebbe già preso una direzione ben precisa.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity la scena della presunta bestemmia sarebbe stata tagliata, ma su Twitter in tanti hanno immortalato il momento e il video continua a essere virale, scatenando le polemiche. Ma il taglio della scena incriminata, secondo molti utenti, potrebbe significare che l'azienda voglia chiudere la questione una volta per tutte.

Una politica che, quest'anno, abbiamo già visto utilizzare al Grande Fratello Vip dove Alfonso Signorini e Mediaset sono spesso passati sopra agli «scivoloni» a volte anche molto pesanti dei concorrenti. E che potrebbe, dunque, riproporsi anche sull'isola nonostante i fan abbiamo alzato un grande polverone a riguardo. I Cugini di Campagna restano in gara, dunque, e con ogni porbabilità, nella puntata di giovedì 7 aprile non ci sarà alcun riferimento alla vicenda che da tre giorni tiene banco sui social.

