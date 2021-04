Isola 2021, Tommaso Zorzi contro i "Primitivi": «Sono contro le vergini incinta». Studio infuocato durante la diretta di giovedì 30 aprile contro Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo, Ubaldo Lanzo e Andrea Cerioli. Il gruppo nella scorsa puntata si era messo d'accordo per votare compatti contro Miryea.

Leggi anche > Isola 2021, Giovanni Ciacci legge un messaggio di Miriam per Gilles: «Stai tranquillo»

Nella puntata di lunedì Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo, Ubaldo Lanzo e Andrea Cerioli si sono accordati per votare Miryea. Durante la diretta di giovedì 29 aprile, la Blasi mostra una clip "fuori onda", in cui si sentono i "Primitivi" accordarsi.

Quando però la Blasi chiede spiegazioni nessuno di loro conferma, a partire da Angela Melillo che smentisce ogni tipo di accordo. Studio on fire, e in particolare Tommaso Zorzi si scaglia contro i promitivi: «Io non sono contro le strategie ma contro le vergini incinta...abbiamo visto un video! Io mi agito perchè fate brutta figura»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 00:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA