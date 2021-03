Isola 2021, Soleil Stasi contro Marco Maddaloni: «Non ha mai fatto nulla, è riuscito a vincere....»

Soleil Stasi contro Marco Maddaloni all’Isola 2021. Marco Maddaloni, vincitore dell’Isola dei Famosi 2019, è tornato nell’edizione condotta da Ilary Blasi in Honduras per aiutare nella sopravvivenza i rafinados di Parasite Island, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Soleil Stasi, suo ex compagnia d’avventura, gli ha lanciato una frecciatina: “Non ha mai fatto nulla, è riuscito a vincere...”.

ISOLA 2021, SOLEIL STASI E LA VITTORIA DI MARCO MADDALONI

Ospite di “Mattino cinque” di Federica Panicucci, Soleil Stasi è tornata all’avventura vissuta all’Isola dei Famosi 2019, vinta proprio da Marco Maddaloni. Soleil Stadi non ricorda che Marco Maddaloni abbia mai aiutato il gruppo cucinando, pescando o vincendo una prova. Nonostante tutto è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria ed è quindi perfetto per fare da maestro ai rafinados, che se vorranno andare avanti dovranno affidarsi inevitabilmente alla componente strategica: “Lui – ha spiegato in collegamento con Federica Panicucci - per quell’isola è perfetto perché nonostante abbia vinto l’edizione dell’Isola dei Famosi era l’unico naufrago che non cucinava, non pescava, non ha mai montato una capanna, non ha mai vinto una prova, non ha mai fatto nulla però in qualche modo ci è riuscito. Magari i rafinados hanno anche una chance perché non necessariamente serve il braccio e la forza per superare l’Isola, si può fare anche strategicamente”.

