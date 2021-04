Isola 2021, il racconto drammatico di Fariba: «Mia figlia mi odiava». Giulia Salemi scoppia a piangere. Da quando è passata nel gruppo degli arrivisti, la Therani sembra rinata, ma dietro il suo carattere sopra le righe si nasconde una storia dolorosa.

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha raccontato nei giorni scorsi la sua storia. Da dove nasce quella durezza che la figlia le ha sempre contestato. Una vita difficile che è stata spiegata attraverso una bellissima clip durante la diretta della tredicesima puntata dell'Isola dei famosi 2021.

«Quando sono arrivata sull'Isola - ha detto Fariba - nessuno aveva voglia di conoscermi, di parlarmi. Io ho cercato di avvicinarmi a loro. Qualsiasi cosa facessi, mi facevano sentire mortificata, criticandomi. Mi sono ricordata tanti anni in cui mi sono sentita sola. Avevo solo 18 anni, quando sono scappata dal mio Paese per non essere soppressa e trovare la libertà, solo con una valigia e tanta speranza, tanti sogni. Ho avuto molti dolori in famiglia, ma non avevo la possibilità di stare vicino a loro. Ho cercato sempre di nascondere, di non far vedere, rialzandomi. Mia figlia da bambina mi odiava perché pensava fossi cattiva, da grande invece ha capito perché quando cadeva io le dicevo: ‘Pulisci il sangue e le lacrime e vai avanti Giulia, con la forza e con la testa alta'. Tutte le sofferenze che ho avuto hanno fatto di me la donna forte che sono oggi».

In studio Giulia Salemi si commuove e prova a far forza sua madre ma scoppia in lacrime: «Io mi auguro di diventare come la mia mamma. Lei mi ha insegnato cosa vuol dire cadere e rialzarsi e non fermarsi mai. Mia madre ha un carattere particolare, ma nessuno si era mai chiesto come mai la vita l'avesse indurita così tanto, sono contenta che sia uscito questo lato. È una donna che ha sofferto tanto, ma non ha mai perso la speranza e la bontà d'animo. Mamma sono fiera di te».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 07:48

