Isola 2021, punizione per Angela Melillo: «Niente riso per una settimana». Tutta colpa di Elisa Isoardi. Costa cara la generosità alla showgirl che la scorsa settimana, dopo aver vinto la prova ricompensa, aveva ceduto parte della sua lasagna all'ex conduttrice de La Prova del Cuoco.

La scorsa settimana, mentre Massimiliano Rosolino era distratto, Angela Melillo ha dato una parte della sua lasagna vinta durante la prova ad Elisa Isoradi infrangendo il regolamento. Durante la diretta dell'ottava puntaa dell'Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi ha comunicato la sanzione disciplinare.

«Da questa sera e per tutta la settimana - ha comunicato la Blasi ad Angela Melillo - non avrai diritto alla tua porzione di riso e non potrai partecipare alla prova leader, quindi dovrai darti da fare o chiedere ai naufraghi di cedere la sua porzione»

