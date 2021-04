Isola 2021, paura per Elisa Isoardi con la benda su un occhio: «Non vedevo più». La conduttrice ha avuto un piccolo incidente mentre stava cucinando. Attimi di terrore per lei e per Vera e Miryea che sono corse ad aiutarla. Problemi agli occhi anche per Brando Giorgi che ha abbandonato il gioco.

Dopo l'annuncio dell'addio di Brando Giorgi come concorrente dell'Isola dei famosi 2021 a causi di alcuni problemi di tipo oculistico, anche Elisa Isoardi fa tremare la produzione. La presentatrice ha avuto un incidente mentre stava cucinando vicino al fuoco.

Durante la nona puntat Elisa Isoardi, si è mostrata con una benda su un occhio, un po' spaventata ma tanto felice di non essere stata costretta ad abbandonare il gioco. «Ieri sera - ha raccontato la Isoardi a Ilary Blasi - ho cucinato per me e per le ragazze, c'era tantissimo vento, un lapillo mi è finito nell'occhio ed ha colpito la sclera. Non vedevo più, fortunatamente non ha colpito la pupilla. Stanotte è stata dura ma il medico mi ha rassicurata e le ragazze sono state meravigliose. Sarò una piratessa».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 22:36

