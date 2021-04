Isola 2021: tutti i naufraghi contro Brando Giorgi, Ubaldo furioso: «Sarò la tua spina nel cu*o sull'Isola». Che l'attore non avesse buoni rapporti con il gruppo era chiaro, ma durante la diretta dell'ottava puntata che abbiamo seguito in diretta minuto per minuto su Leggo.it, c'è stata addirittura un'esplosione di rabbia da parte del gruppo nei suoi confronti.

Brando Giorgi si è isolato dal gruppo dei naufraghi, ma non completamente. Torna solo per mangiare poi per il resto del tempo sta per i fatti suoi. Un atteggiamento che ai naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021 proprio non va giù. I concorrenti, tra le altre cose lo accusano anche di non essersi nemmeno preoccupato di salutare Braida quando ha dovuto abbandonare il gioco.

«Il mio inizio Isola è partito male» ha spiegato Brando Giorgi a Ilary Blasi durante la diretta dell'ottava puntata dell'Isola dei famosi 2021. «Quando sono arrivato la prima voltaho detto qualcosa e sono stato attaccato dalla Isolardi. Con questo isolamento mi sono fatto 4 isole. Io non dò la colpa a nessuno. Qui ci sono due teste Gilles e Valentina. Gilles ha la sua protetta che è Francesca. Poi Andrea ha detto che volevo mettermi in mostra, Angela ha provato a convincermi che tutti fanno fatica a stare nel gruppo e io ho ritenuto opportuno fare la mia isola da solo».

Brando ne ha per tutti, ma la prima a rispondere alle accuse è Valentina Persia che spiega: «Io ce l'ho con lui perchè è sempre stato pronto a criticare, non ha mai fatto niente, questo modo melenso di parlare ... non mi devi dire amore, perchè io non ti conosco e non ti ho mai conosciuto, poi l'infamata di dire davanti le telecamere che ho provato ad accendere il fuoco con gli occhiali di Beppe. Ma se ci fossi riuscita ad accenderlo lui non avrebbe mangiato uguale?».

Anche Cerioli, chiamato in causa dice la sua: «Io penso che una persona di 55 anni se ha un problema ne parla col gruppo non è che si sposta di tre metri. Si è fatto la sua Isola o il B&B?».

Ma il più arrabbiato è Ubaldo: «Io penso che uno che è stato buttato via da tre Isole un motivo ci sarà. Meglio nemico che traditore, a me amore non me lo dici. Ti piagliavi il tuo coltello le tue cose e te ne andavi affanc***lo da un'altra parte. Io sarò la tua spina nel cu*o sull'Isola».

Anche Tommaso Zorzi ci mette la firma: «La tecnica Raz Degan può essere vincente ma fino a un certo punto, se vuoi staccare staccati davvero. Raz pescava sei pesci due li mangiava gli altri li buttava, tu Brando non puoi tornare solo quando hai fame!»

