Isola 2021, Miryea smaschera i Primitivi. Tommaso Zorzi furioso: «Basta prenderci per il cu*o». Puntata di giovedì sera all'insegna dei litigi tra lo studio e la Palapa. In particolare il vincitore del Grande Fratello Vip sembra non poterne più dei giochetti di Gilles &Co.

Per tutta la diretta della tredicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021, la squadra dei Primitivi, composta da Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo, Ubaldo Lanzo e Andrea Cerioli, ha cercato di smentire di essere d'accordo nel nominare tutti la stessa persona. Se la scorsa puntata hanno votato compatti Miryea, questa volta, a sorpresa il nome che fanno tutti è quello di Gilles Rocca.

Che ci fosse qualcosa sotto era più che palese e Tommaso Zorzi ha voluto vederci chiaro: «Come mai ogni volta che ci sono le nomination nel gruppo dei primitivi, si va sempre sullo stesso nome? È noioso, è banale. Ve l'ha chiesto Gilles?». Angela Melillo è la prima a dire che sotto non ci sia nulla ma che la decisione di votare Gille è frutto di un suo pensiero indipendente.

Ma a smascherarli ci pensa Miryea: «Gilles ha chiesto di essere nominato», Zorzi furioso: «Ma basta prenderci per il cu*o. Siete banali, siete patetici, ma basta , ragionate con la vostra testa. Valentina non dire no. Tu sei la prima».

Gilles dice di non aver fatto una richiesta ma di aver parlato con i suoi amici «Io ho capito che sono arrivato al limite, prima sono collassato, sono svenuto, mi veniva da vomitare». L'attore finisce in nomination insieme a Ciufoli e Rosaria Cannavò e anche al termine di puntata fa un appello al pubblico affinchè venga votato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 07:22

