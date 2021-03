Isola 2021: incidente per Paul Gascoigne: «Si è fatto male ad una spalla, è con i medici». Durante una delle prove della quarta puntata che metteva in palio, si fa per dire, Andrea Cerioli, l'ex campione della Lazio si è infortunato mentre cercava di portare a termine

Leggi anche > Isola 2021, Tommaso Zorzi demolisce Akash durante il "Punto Z": «Ha rotto gli Zebedei»

Dopo Roberto Ciufoli un nuovo infortunio colpisce uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021. Questa volta si tratta dell'ex campione Paul Gascoigne. Il naufrago durante la prova ricompensa si è infortunato a una spalla e durante la diretta è stato portato via dalla produzione.

La Blasi chiede all'inviato Massimiliano Rosolino aggiornamenti sull'ex calciatore: «Paul si è fatto male a una spalla. C’è il medico che lo ha soccorso subito. Non so come sta ma abbiamo un team straordinari». Gascoigne ha quindi temporanemanete abbandonato il gioco e non ha partecipato nemmeno alle nomination sembrerebbe comunque nulla di grave, ma restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA