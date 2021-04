Isola 2021, Ilary Blasi stuzzica Akash Kumar: «Mi presento visto che non mi conosci». Applausi in studio. La conduttrice si è tolta un po' di sassolini dalle scarpe, durante la puntata di lunedì 12 aprile, una volta che il modello è arrivato in studio. A darle man forte anche Tommaso Zorzi.

Durante la diretta dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2021 arriva in studio il primo naufrago eliminato: Akash Kumar. Il modello una volta rientrato in Italia in una delle sue dirette instagram aveva detto della Blasi: «No, io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti, io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo».

La conduttrice poteva mai restare indifferente a quest esternazioni? Akash Kumar e la Blasi gli lancia una bella frecciatina: «Mi presento sono Ilary Blasi visto che hai detto che non mi conosci, come stai?». Akash risponde come sempre a modo suo: «Bene, stamattina ho lavorato» e Ilary: «Bene ci hai fatto un favore?»

Akash prova a giustificare il suo atteggiamenti: «Prima di arrivare all'Isola avevo perso 18 chili, soffrivo di depressione e attacchi di panico. Mi dispiace sia venuta la parte arrogante di me ma penso di essere un bravo ragazzo. Poi sono dislessico e non so parlare. Vorrei parlare e avere un confronto con Elisa Isoardi, spero vinca Paul».

«Io credo che il tuo unico errore - commenta Tommaso Zorzi - sia stato di non aver fato Playa Parasita. Non si può vincere un'isola in tre giorni e ti saresti evitato quelle dichiarazioni che hai fatto e che non ci sono piaciute». Akash risponde: «Fare tre giorni di Isola non è come fare sei mesi di GF», Kumar sbotta: «Allora ti dico una cosa è più difficile fare due settimane a L'Isola dei famosi che sei mesi al Grande Fratello Vip».

