Isola 2021, Ignazio Moser rovina la sorpresa di Ilary Blasi: «Mi dispiace ma proprio non posso»

Isola 2021, finale: Ignazio Moser rovina la sorpresa di Ilary Blasi: «Mi dispiace ma proprio non posso». Niente fidanzamento ufficiale con Cecilia Rodriguez durante la diretta della finalissima, ma un momento carico d'amore e di pudore, una rarità.

Vivere sull'Isola aiuta a fare i conti con se stessi e a ripensare alle prorità della vita. E' un percorso che fanno tutti i nafraghi e anche Ignazio Moser non è stato esente. Parlando con Ilary blasi durante la diretta della finale Ignazio ha ammesso di sentirsi pronto a fare dei passi importanti nel suo rapporto con Cecilia Rodriguez «Il nostro rapporto è sempre stato molto esposto pubblicamente - ha spiegato Ignazio - ma ci piace comunque anche tenerlo riservato. Non vedo l’ora di dirlo a lei, raccontarglielo… ma dirò tutto a lei».

La Blasi cerca in tutti i modi di far sbilanciare la coppia, tanto da far trovare a Ignazio - che grazie a una prova può riabbracciare la sua Chechu - un anello, ma Ignazio le rovina la sorpresa. Sempre con tantissima delicate ed educazione Ignazio rifiuta l'anello: «Ilary ti ringrazio ma vorrei tenere un momento così privato, proprio non posso, abbiamo già fatto troppo davanti alle telecamere. ... e poi anche se fosse vorrei sceglierlo io! Vi prometto che appena succede ve lo comunicherò».

Anche Cecilia è d'accordo con il suo Ignazio:«Non abbiamo bisogno di questo. Noi faremo la festa dell'amore. Io ho sempre detto che vorrei morire accanto a lui». «Vabbè io ci ho provato - scherza la Blasi - ridatemi l'anello!».

