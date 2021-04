Isola 2021, Giovanni Ciacci legge un messaggio di Miriam per Gilles: «Stai tranquillo». Buone notizie per i fan della coppia. Durante la tredicesima puntata dell'Isola dei famosi 2021, l'attore ha finalmente ricevuto un messaggio dall' "amore della sua vita", mettendo a tacere le voci di crisi degli ultimi giorni.

Dopo il rifiuto di Gilles di fare la prova in apnea , durante la puntata di lunedì, che prevedeva un bacio a stampo con Francesca Lodo, i fan della coppia si sono allarmati, soprattutto perchè alcuni avevano detto che la fidanzata, Miriam Galanti, aveva cancellato le loro foto dal profilo instagram.

Notizia smentita dal fatto che Miriam usa da sempre il suo profilo Instagram solo per lavoro. Ma per Gilles sono arrivate buone notizie durante la diretta di giovedì sera. In studio con Ilary Blasi che Giovanni Ciacci, amico della coppia che legge un suo messaggio: «Gilles ti penso tanto, mi manchi, stai tranquillo, io sono sempre qui».

