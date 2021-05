Isola 2021, la confessione di Gilles Rocca: «Coperto da insulti. Sono stato maleducato ma mai violento». Zorzi si scusa con lui. Ospite in studio durante la diretta di lunedì 17 maggio, l'ex naufrago ha commentato la sua esperienza sull'Isola.

Leggi anche > Isola 2021, Fariba viola il regolamento e viene punita con la nomination. Lei si ribella: «Sapevano già tutto»

Gille Rocca fa il suo ingresso in studio durante la diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021. L'ex naufrago ha diversi sassolini nella scarpa da togliersi: «Ci sono stati dei momenti in cui sono stato maleducato, spocchioso, ma mai violento e questa è una cosa che mi ha fatto molto male. Ho letto i commenti, ho scelto di fare l’isola dei famosi, ma quando sono stati toccati i miei genitori e la mia fidanzata non mi è piaciuto. Ho dovuto bloccare Instagram c'è stato un accanimento mediatico molto forte su di me accusandomi di essere violento. Sono anni che combatto la violenza e la violenza di genere, non sono mai stato un uomo violento e questo mi ha fatto molto male».

Gilles ne ha anche per Tommaso Zorzi: «Volevo dire a Tommaso che non lo conosco, ma l’ho conosciuto durante il suo Grande Fratello, ma se ci fosse stato qualcuno che commentava il suo “amore” come una telenovelas cilena ... ci sono rimasto molto male. La fame ha avuto un ruolo molto importante. La cosa che mi ha dato più fastidio è quando mi hanno chiamato capobranco, nel momento in cui ho fatto l’ululato l’ho fatto per dire che non sono un lupo io sono contro il bullismo».

Tommaso Zorzi si scusa con lui: «Come sai all'inizio complice il fatto che sei bono ti ho sostenuto, mi dispiace per la telenovela cilena, nessuno pensa tu sia una persona violenta, credo che dallo studio ti farà molto meglio quest'isola che da lì».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA