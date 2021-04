Isola 2021, nuova Gaffe di Ilary Blasi: «C'è l'Isola dei Positivi ... ho spiegato come Rosolino». Dopo qualche puntata di stop e con l'arrivo dei nuovi naufraghi, la padrona di casa si concede un piccolo lapsus che risolve come sempre con una battuta. Risate in studio.

Durante la dodicesima puntata dell'Isola dei famosi 2021, i naufraghi sono stati divisi in due gruppi dopo l'arrivo dei nuovi concorrenti. Le due fazioni - i primitivi e gi arrivisti - vivranno sulla stessa spiaggia ma saranno separati da una corda.

Cambio di regolamento e piccola gaffe per Ilary Blasi che nello spiegare il nuovo meccaniscìmo delle nominatio confonte "primitivi" con Positivi": «Uno dell'Isola dei Positivi... no cioè primitivi...» risate in studio poi la battuta della conduttrice che ironizza: «vabbè ho spiegato come Massimiliano Rosolino».

