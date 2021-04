Isola 2021, Francesca Lodo parla di Vallettopoli e scoppia in lacrime: «Mi hanno voltato tutti le spalle». L'ex letterina fu coinvolta in uno dei più grandi scandali della tv, ma a differenza delle sue colleghe è stata una delle poche a sparire completamente dalla tv. L'Isola dovrebbe essere la sua rivincita e, a sorpresa, la Lodo ne parla durante la nona puntata del reality.

Sono passati circa 15 anni anni dallo scandalo Vallettopoli e tra le starlette coinvolte c'era pure Francesca Lodo. L'ex letterina, ora naufraga dell'Isola dei Famosi, venne travolta da quello che fu un vero terremoto giudiziario. A tirarla in ballo fu l’allora migliore amica, Belen Rodriguez, che dichiarò di avere fatto uso di cocaina assieme a lei nei bagni dell’Hollywood.

«Ho consumato la droga insieme a Francesca Lodo - dichiarò la Rodriguez - a casa sua, solo due volte nei primi giorni di gennaio 2007. In entrambe le occasioni la droga me l’ha data Francesca. Non so dove Francesca la prenda, ma sono certa del fatto che ne fa assai uso», accuse pesantissime che fecero sparire Francesca Lodo dalla tv.

Ora l'ex letterina è tornata in gioco e a sopresa, durante la nona puntata dell'Isola dei Famosi 2021, è scoppiata in lacrime parlando proprio di Vallettopoli. Durante le nomination Ilary Blasi le ha fatto una sorpresa, la mamma le ha mandato un messaggio in cui dice di perdonarla. La Blasi, curiosa, le chiede il motivo, Francesca scoppia a piangere: «Durante Valettopoli sono uscite delle cose che mia madre non mi ha perdonato. Io avevo detto determinate cose sulla mia vita ed ero passato per come non ero. Sono rimasta sola, tutte le persone mi hanno girato le spalle. Sono uscita dal mondo della televisione solo con un valore: poter finalmente dimostrare quello che sono realmente e non quello che la gente ha pensato che fossi. Mia madre la amo alla follia, è la persona più importante della mia vita».

