Gli inglesi pazzi per Elisa Isoardi all'Isola dei Famosi: «Sexy!»

Elisa Isoardi conquista il Regno Unito. La naufraga dell'Isola dei famosi è finita sul Sun, noto giornale inglese che la consacra come una donna dalle forme perfette, sexy e incantevole. Elisa che ha più volte confessato di voler mostrare un lato inedito in Honduras.

«La chiave è trasformare una opportunità di lavoro in un'opportunità di vita. Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria. In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere», aveva affermato Elisa in una precedente intervista.

Innamorata del suo lavoro e molto appassionata per quello che fa la Isoardi ha tenuto a precisare come per lei l'Isola sia una sfida non un modo per risollevarsi in un momento poco florido del suo lavoro. Stando a quanto commentato dai giornali inglesi magari potrebbe anche decidere di varcare i confini italiani.

