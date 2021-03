Isola 2021, diretta terza puntata: prova immunità al femminile.Torna Elettra Lamborghini. Risultata negativa all'ultimo tampone la Lamborghini dovrebbe tornare in studio a commentare la puntata, che seguiremo come sempre in diretta minuto per minuto su Leggo.it, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Questa sera n prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2021 il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sull’Isola.

La prova ricompensa mette in palio un premio molto diverso e speciale: un vero e proprio scambio di pedine tra le squadre dei Buriños e dei Rafinados. La sfida per conquistare l’immunità sarà tutta al femminile: le guerriere dell’Isola si contenderanno la vittoria, donne dei Buriños contro donne dei Rafinados. Due i naufraghi al televoto: Angela Melillo e Akash Kumar.

