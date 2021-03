Isola 2021, diretta seconda puntata: in arrivo quattro nuovi naufraghi. Sorpresa per il primo eliminato. Questa sera si uniranno ai gruppi dei Buriños e dei Rafinados: Beppe Braida, Brando Giorgi, Valentina Persia e Mireya Stabile. I nuovi concorrenti, non appena metteranno piede sull’Isola, saranno subito messi alla prova.

Leggi anche > Isola 2021, a Ilary Blasi il Tapiro d'oro di Striscia dopo la gaffe: «Ho fatto un’edizione erotica. Aspettatevi di tutto»

Questa sera in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Nel corso della serata entreranno ufficialmente in gioco altri quattro naufraghi che si uniranno ai gruppi dei Buriños e dei Rafinados: Beppe Braida, Brando Giorgi, Valentina Persia e Mireya Stabile. I nuovi concorrenti, non appena metteranno piede sull’Isola, saranno subito messi alla prova.

Inoltre, si scoprirà chi tra i nominati Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti sarà il primo a dover lasciare Cayo Cochinos. Ma per il naufrago eliminato ci sarà una grande sorpresa: l’avventura nel programma non finirà qui!

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sull’Isola. Ci saranno anche nuove nomination.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA