di Ida Di Grazia

Isola 2021, diretta ottava puntata: Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile sfidano i naufraghi. In studio, per la prima volta dopo l’eliminazione, Akash Kumar. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Su leggo.it, tuttu gli aggiornamenti minuto per minuto.

Leggi anche > Isola 2021, Beppe Braida si ritira: i genitori hanno contratto il Covid

Questa sera in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2021, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia.

Il trio di Amazzoni di Playa Esperanza composto da Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile darà del filo da torcere ai naufraghi. Infatti, le tre ragazze giungeranno su Playa Palapa e sfideranno i concorrenti, che si troveranno così a contendersi la ricompensa proprio con le naufraghe che hanno eliminato. In studio, per la prima volta dopo l’eliminazione, Akash Kumar che farà il bilancio della sua esperienza sull’Isola.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola. Due i concorrenti al televoto: chi tra Andrea Cerioli e Drusilla Gucci dovrà lasciare Cayo Cochinos?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA