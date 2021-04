Isola 2021, diretta nona puntata: Elisa Isoardi, Vera e Miryea pronte a rientrare in gioco. A commentare la puntata, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Per la prima volta il televoto si chiuderà durante il daytime.

Giovedì 15 aprile in prima serata su Canale 5, nono appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. Dopo un confronto coi naufraghi di Playa Reuniòn le Amazzoni avranno la concreta possibilità di tornare in gara: ce la faranno o resteranno a Playa Esperanza?

Al via la “Cerimonia della Salvaciòn”: attraverso una prova ad hoc verrà proclamato il Leader Salvador, ovvero un naufrago che, oltre all’immunità, conquisterà la possibilità di salvare dal televoto uno dei suoi compagni nel corso di una vera e propria cerimonia sul mare.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola. Tre i concorrenti al televoto: Fariba Tehrani, Valentina Persia e Roberto Ciufoli.

