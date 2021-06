di Ida Di Grazia

Isola 2021, diretta della finale: per la prima volta concorrenti in Honduras e sbarchi speciali. Dopo oltre tre mesi, i sei naufraghi rimasti in gioco – Andrea Cerioli, Awed, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Matteo Diamante, Valentina Persia - sono pronti a sfidarsi, coordinati come sempre da Massimiliano Rosolino, nelle ultime prove e in un’ultima serie di televoti flash.

Leggi anche > Isola 2021, Ignazio Moser in lacrime per il papà Francesco: «Spesso non andiamo d'accordo ma è il mio esempio»

Isola dei Famosi 2021 - Ilary Blasi, la finale

Questa sera in prima serata su Canale 5, la diretta della finale dell’Isola dei Famosi 2021, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare l’ultimo appuntamento stagionale del programma, con la padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

La 22° puntata sarà punteggiata da inaspettate sorprese dedicate ai finalisti: fidanzati e parenti sono pronti a sostenere i loro cari sia dallo studio di Cologno Monzese sia direttamente dall’Honduras. Per la prima volta, infatti, alcuni dei concorrenti ritroveranno sull’Isola le persone per loro più care, che non vedono ormai da mesi.

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, fidanzate rispettivamente di Ignazio e di Andrea, saranno protagoniste di una sfida per poter riabbracciare e rivedere subito il loro amato, così come Daniele Paciello, volato oltreoceano per sostenere il fratello Awed.

Dopo oltre tre mesi, i sei naufraghi rimasti in gioco – Andrea Cerioli, Awed, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Matteo Diamante, Valentina Persia - sono pronti a sfidarsi, coordinati come sempre da Massimiliano Rosolino, nelle ultime prove e in un’ultima serie di televoti flash. Al termine della finalissima, per la prima volta nella storia del programma realizzata in Honduras, solo uno tra loro si aggiudicherà la vittoria.

I naufraghi di questa 15° edizione saranno ospiti in studio per partecipare alla volata verso la vittoria di uno dei loro compagni di avventura.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA