Isola 2021, diretta 17 aprile: tentazione in arrivo per i fratelli Tavassi. Questa sera nuovo eliminato

In prima serata su Canale 5, nono appuntamento in diretta con L’Isola dei Famosi 2022, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Importanti decisioni verranno prese nel corso della puntata dell'isola 2022 di lunedì 17 aprile: Guendalina Tavassi si troverà di fronte a una tentazione che coinvolgerà anche Edoardo. Cosa sceglieranno di fare i due fratelli? Inoltre, Marco Cucolo verrà posto davanti a una “prova d’amore” per Lory Del Santo, deciderà di accettare la sfida per dare un privilegio alla sua amata?

Due naufraghi di Playa Sgamada rientreranno in gara e diverranno membri ufficiali delle tribù Tiburon e Cucaracha. Il pubblico dei social potrà inoltre prendere un’importante decisione sui naufraghi che si affronteranno nella prova leader di questa sera.

Uno tra Jeremias Rodriguez e la coppia composta da Estefania Bernal e Roger Balduino dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada.

Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 25 aprile.

