Isola 2021: Brando Giorgi non molla, è il nuovo naufrago di Parasite Island. A differenza dei suoi predecessori, Akash e il Visconte, l'attore sceglie di non tornare in Italia e di proseguire la sua avventura sulla nuova Isola in compagnia di Ubaldo e Fariba.

Brando Giorgi è l'eliminato della quarta puntata dell'isola dei Famosi 2021. L'attore ha perso al televoto con Francesca Lodo, ma accetta di diventare un naufrago e di proseguire la sua esperienza come salvavita su di Parasite Island.

Nonostante il verdetto del televoto Brando viene convinto prima dalla Blasi con un divertente stratagemma e poi dalla moglie a restare sull'Isola rinominata per l'occasione l'Isola dell'eroe. Approdato sulla nuova isola, Giorgi è quasi contento di affrontare questa nuova avventura da solo, ma quando la Blasi deve ufficialilzzare la presenza di Fariba e Ubaldo, l’attore non è più così sicuro.

E' solo grazie all'intervento della moglie e anche alla goffacine di Ubaldo e fariba che intanto gli offrono un cactus di benvenuto che Brando decide di restare: «Ilary ho sentito mia moglie di lei mi fido, resto».

