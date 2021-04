Isola 2021, Andrea Cerioli manda al televoto Fariba, lei non ci sta: «L'universo sa cosa è meglio per me». La Teherani, a sorpresa, perde la sfida delle nomination contro Roberto Ciufoli e Valentina Persia. L'ex tronista litiga anche in Palapa con la mamma di Giulia Salemi durante la puntat di giovedì sera.

Nonostante una fan base molto forte, Fariba Teherani non supera la nomination contro Roberto Ciufoli e Valentina Persia. Per la prima volta all'Isola dei Famosi 2021 c'è un cambio nel regolamento. Dei tre finiti al televoto ad essere salvata dal pubblico, a sorpresa, è Valentina Persia.

I naufraghi vanno alla prova leader ed è il vincitore, Andrea Cerioli, a scegliere chi salvare tra Roberto Ciufoli e Valentina Persia. L'ex tronista che è andato spesso allo scontro con il comico decide di salvarlo ugualmente e manda in acqua Fariba che va ufficilamente al televoto.

La Teherani però non accetta questa nomination e si ribella: «Il pubblico è sovrano e io accetto tutto, ma qui no. Lui sa che io sono unica e loro sono un gruppo, ha fatto solo una grande strategia. Ha sempre parlato male di Roberto. L'universo sa cosa è meglio per me».

