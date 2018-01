"Isola dei Famosi, due concorrenti hanno fatto l'amore". Ecco chi sono

Martedì 23 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'Isola dei Famosi di fa hot. Due naufraghi avrebbero tarscorso una romantica notte sulla spiaggia, lasciandosi andare alla passione.Come riporta il sito Blastingnews , si tratterebbe di due concorrenti di "Saranno Isolani", la versione "nip" del reality, il cui vincitore (il personal trainer Franco) è diventato a tutti gli effetti un concorrente dell'Isola dei Famosi.LEGGI ANCHE ----> "Francesco Monte sta con Paola Di Benedetto". Rivelazione a Pomeriggio 5 LEGGI ANCHE ----> Stefano De Martino, i fan lo mettono sotto accusa. E c'è chi rimpiange Bettarini Come riporta il sito di gossip, a lasciarsi andare alla passione sarebbero stati la modella 23enne Miriam, originaria di Milano e il modello italo svedese Federico Dolce.I due presunti piccioncini avrebbero fatto l'amore sulla spiaggia Toscana. La passione però non potrà avere seguito in tv dal momento che i due concorrenti non sono stati scelti per l'Honduras. E chissà come andrà a finire...